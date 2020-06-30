РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Более 5 тысяч квадратных метров территории окосили на проспекте Победы в подмосковных Люберцах, сообщил во вторник начальник управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход работ на проспекте Победы.

«Территория в целом находится в надлежащем состоянии, сейчас проводятся работы по покосу травы и влажной уборке тротуарной части. На данной территории покосили уже более 5 тысяч квадратных метров. Жалобы по данной территории от жителей не поступают, если и бывают, то решаются в оперативном порядке», - сказал Орлов.

В работах по содержанию дворовых и общественных территорий в Люберцах в целом задействовано порядка 1 тысячи человек и 95 единиц спецтехники.