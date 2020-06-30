РИАМО - 30 июн. В Верее подмосковного Наро-Фоминского округа завершаются работы по благоустройству Советской площади, которые стартовали в апреле, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Проект благоустройства центра Вереи стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

«Мы возвращаем центральной площади исторический облик, который она имела несколько веков назад. Передвигаться по ней не очень удобно, поэтому для удобства передвижения инвалидов и мам с колясками вокруг площади мы сделали современные тротуары и установили новые фонари в историческом стиле», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Благоустройство также коснулось территории торговых рядов. Кроме того, благоустраивается Комсомольский сквер.