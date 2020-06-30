РИАМО - 30 июн. В городском мониторинге качества воды в столице впервые применили гидрогеохимический зонд для оперативного отслеживания изменений, сообщил журналистам начальник отдела мониторинга подземных вод Мирослав Рекун.

«Сейчас мы внедряем гидрогеохимический зонд для оперативного отслеживания изменений качества воды. Не сказать, что это новая разработка, но в городском мониторинге она применяется впервые. Пока мы только начали его использовать, параллельно отбираются пробы и заменяются основные гидротехнические параметры. Мы снимаем такие параметры, как кальций, Ph, Bh, содержание сульфатов, нейтратов. Это все основные ионы, которые содержатся в водах», - сказал Рекун.

Он пояснил, что для проведения мониторинга скважин два раза в год отбираются пробы. Гидрогеохимический зонд нужен для того, чтобы этот процесс оптимизировать и уменьшить количество проб.

По словам Рекуна, на данный момент набирается статистика, которую привязывают к уже существующей базе данных химических анализов.

«Мы приезжаем на скважину, делаем замеры, и в случае, если уровень не откланяется от базы данных, то пробу брать не нужно, если же основные параметры меняются, тогда мы уже можем брать пробу», - уточнил Рекун.