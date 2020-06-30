РИАМО - 30 июн. Одинцово и Мытищи лидируют в Подмосковье по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, в них выявлено по 24 и 21 случаю инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid‑19.

За последние сутки в Московской области выявили 301 случай заражения коронавирусом.

По 15 новых случаев выявили в Наро-Фоминске и Серпухове, 14 – в Богородском округе, по 13 – в Балашихе и Люберцах, 11 – в Подольске, 10 – в Егорьевске, девять – в Орехово-Зуеве, по восемь – в Жуковском, Раменском, Сергиевом Посаде, Шатуре и Химках.

По семь случаев выявили за сутки в Щелкове, Волоколамске и Королеве, по шесть – в Электростали, Истре, пять – в Дмитрове, по четыре – в Воскресенске, Долгопрудном, Домодедове, Ленинском округе, Луховицах, Озерах, Солнечногорске и Фрязине, по три – в Зарайске, Кашире, Клину, Котельниках, Лотошине, Лыткарине, Ступине и Чехове, по два – в Дубне, Ивантеевке, Коломне, Краснознаменске, Рузе и Пушкине.

По одному случаю инфицирования за сутки зафиксировали в Дзержинском, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайске, Протвине, Пущине, Лобне, Реутове, Рошале и Шаховской. Ни одного случая не было в Бронницах, Власихе, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Павловском Посаде, Серебряных Прудах, Талдоме, Черноголовке и Электрогорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 887 человек. Выздоровели и выписались 35 240 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов