РИАМО - 30 июн. Экономический кризис из-за коронавируса вынудил ритейлеров пробовать новые способы продаж, таким стал бесплатный недельный тест-драйв товаров перед покупкой, сообщают Nation News.

«Эта новая услуга и пока в Москве есть только один официальный тест-драйв центр, обеспечивающий удобный и безопасный процесс аренды перед покупкой», — говорится в сообщении.

Предполагается, что подобные центры скоро могут появиться по всему городу.

Это позволит покупателям убедиться в необходимости для них той или иной вещи, а продавцам заявить о высоком качестве товара.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов