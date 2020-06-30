РИАМО - 30 июн. Всего за июль в столице может выпасть около месячной нормы осадков, но дожди будут иметь локальный и интенсивный характер, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По нашим расчетам, осадки выпадут около нормы, но они будут выпадать неравномерно в виде интенсивных дождей, после которых будет следовать жаркая погода», - сказал Вильфанд в ходе онлайн пресс-конференции.

По его словам, в ближайшие пять дней в Москве ожидается малооблачная погода и с небольшим количеством осадков.

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.