РИАМО - 30 июн. За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 301 случай коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона по ситуации с Covid-19.

Московская область вошла в топ-5 регионов РФ с наименьшими темпами прироста заболевших за сутки.

За все время с начала пандемии в Подмосковье выявили коронавирус у 57 570 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30, а также всю информацию можно узнать на тематическом сайте covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов