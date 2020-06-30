РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность волонтерам за работу в период пандемии, он вручил добровольцам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учрежденные распоряжением президента РФ, и почетные грамоты, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Всего такие награды в Московской области получат свыше 350 волонтеров.

«Несколько месяцев многие в Подмосковье вынуждены были находиться дома, не работать, и особенно тяжело пришлось людям старшего возраста и семьям, у которых много детей. Мы попросили в каждой территории самых активных, самых неравнодушных жителей помогать таким людям», - сказал Воробьев.

Он поблагодарил волонтеров, которые все это время регулярно, безвозмездно тратили время и силы, вкладывали душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали заботу, внимание и поддержку.

«Это очень важная работа. Я хочу, чтобы каждый, кто совершает такие поступки, и дальше был востребован», - подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье более 6 тысяч представителей волонтерских организаций, социально ориентированного бизнеса и простых добровольцев оказывали адресную помощь нуждающимся.

Волонтеры принимали заявки, закупали продукты первой необходимости, развозили лекарственные препараты, раздавали средства индивидуальной защиты.

Всего волонтеры обзвонили более 1,3 миллиона людей, доставили свыше 70 тысяч продуктовых коробок от губернатора. Также они помогали выгуливать домашних животных, оказывали психологическую помощь по телефону, участвовали в проведении дезинфекции подъездов, патрулировали улицы, принимали участие в рейдах по магазинам для выявления завышения цен.

«Во время пандемии и губернатор, и правительство Московской области оказали нам большую помощь. У нас никогда не было проблем со средствами индивидуальной защиты, ведь мы, как и врачи, находились на передовой», - сказал руководитель отделения «Волонтеры Победы» в Щелкове Николай Лазутин.

Он подчеркнул, что сильно облегчило работу решение губернатора сделать бесплатный проезд для волонтеров.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов