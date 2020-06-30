РИАМО - 30 июн. В Московской области конец июня стал самым холодным с начала века, антициклон усилился, облака рассеялись, и последняя ночь июня оказалась весьма прохладной, сообщается на сайте «Метеовести».

«Не обошло похолодание и восточные районы Московской области. В Черустях минимальная температура составила плюс 2,8 градуса, и минувшая ночь там стала самой холодной последней ночью июня как минимум в XXI веке», - говорится в сообщении.

Такая же ночь была в Нижегородской и Ульяновской областях, в Чувашии и Мордовии, на западе Татарстана.

Сейчас влияние антициклона слабеет, в небе появляются более плотные облака, и воздух постепенно прогревается.