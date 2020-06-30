РИАМО - 30 июн. В столице в пятницу и воскресенье воздух прогреется до 30 градусов тепла, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сегодня-завтра небольшая передышка в Москве, а в среду опять 25 градусов и до конца недели ожидается 25-28 градусов, в пятницу и воскресенье прогнозируется до 30 градусов», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что температурный фон, который наблюдается в столице в конце июня, соответствует летней погоде в регионе.

Также на неделе в столице прогнозируются кратковременные дожди.