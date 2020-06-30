РИАМО – 30 июн. На всей территории России температурные показатели в июле ожидаются выше нормы, прогнозируется преимущественно теплая погода практически весь второй месяц лета, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всей территории нашей страны температура ожидается около и выше нормы, то есть июль ожидается теплым. В западных регионах и европейской части страны температура будет выше нормы, в восточных регионах и Поволжье - около нормы, но на положительном фоне», - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что погода в июле будет как в июне.

По его словам, в нынешнем году температурный фон в XXI веке стал третьим по теплу в июне.

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