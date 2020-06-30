РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков проинспектировал во вторник готовность спортивных объектов подмосковного Красногорска к открытию, которое разрешено с 1 июля, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (во вторник - ред.), в преддверии 1 июля, мы проверяем готовность наших спортивных объектов. В Красногорске проверили лыжный стадион «Зоркий» и Ледовый дворец имени Владимира Петрова. Сегодня, кстати, ровно год, как открыли Дворец, в день рождения нашего великого прославленного хоккеиста. Могу сказать, что Ледовый дворец на 100% готов», - сказал Терюшков.

Он отметил, что руководители Ледового дворца прислали уведомление в адрес министерства физкультуры и спорта Московской области. Перед открытием на объекте провели полную дезинфекцию, в том числе и системы вентиляции. Везде нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. На объекте работают два Covid-контролера, которые проверяют температуру у всех входящих в здание. Также соблюдается масочно-перчаточный режим, и помещения оборудованы бесконтактными санитайзерами с обеззараживающими жидкостями.

Министр также подчеркнул, что в раздевалках также создали условия для соблюдения социальной дистанции. В период действия ограничительных мер родителей на территорию спорткомплекса допускать не будут.

«Всего в Московской области свыше 450 спортивных объектов – это наши крупные арены, бассейны, льды, игровые залы, спортивные стадионы. Все они готовы к открытию. Мы за следим за тем, чтобы полностью выполнялся стандарт», - добавил Терюшков.

По его словам, представители министерства будут периодически выезжать на те или иные спортивные объекты с проверкой.

«Есть особенность – загрузка объекта не должна превышать 25% от пропускной способности», - сказал Терюшков.

При этом министр отметил, что входить в спортивный комплекс посетители должны в масках и перчатках. В раздевалке их можно снять, после чего заниматься уже без масок и перчаток. Тренеры, когда не задействованы в активном тренировочном процессе, также должны находиться на площадке в масках и перчатках.