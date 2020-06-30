РИАМО - 30 июн. С понедельника врачи 25 поликлиник Москвы, в зданиях которых начнется капремонт, начали принимать пациентов по новым адресам, на время ремонта горожане продолжат ходить к привычным врачам, прием будет просто перенесен в другое здание, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Капитальный ремонт в понедельник начнется в 25 поликлиниках в Юго-Восточном, Северном, Центральном, Южном, Северо-Восточном, Восточном, Западном и Юго-Западном округах города. Данные работы проводятся в рамках реализации нового столичного стандарта поликлиник.

«Ситуация с коронавирусом в Москве постепенно становится более управляемой, и мы продолжаем работу над ключевыми городскими проектами. До конца 2023 года обновленные 135 зданий поликлиник появятся в 78 районах Москвы», - сказала Ракова.

Она уточнила, что отремонтированные здания медучреждений будут равномерно размещены по территории столицы. Обновленные поликлиники будут принимать свыше 4 миллионов пациентов или каждого третьего жителя мегаполиса.

Медперсонал, а также все оборудование переведут в поликлиники, в которых будут принимать горожан. Вся медпомощь москвичам будет оказываться своевременно и в полном объеме.

При записи к врачу пациентам не нужно будет выбирать поликлинику, его автоматически направят в другое здание к тому специалисту, который нужен. Только следует обратить внимание на адрес на талоне.

«Чтобы проинформировать жителей, мы также провели большую подготовительную работу. Отправили СМС-сообщение или письмо по электронной почте каждому пациенту поликлиники, как минимум за две недели. <…> Разместили объявления на подъездах и в социальных сетях – для разных аудиторий жителей», - добавила Ракова.

Для удобства посещения горожанами поликлиник начали работать десять новых маршрутов общественного транспорта. Все они позволяют жителям столицы без пересадок добраться до нового места приема врачей. Также было изменено три действующих маршрута, чтобы максимально приблизить их остановки к зданиям поликлиник.