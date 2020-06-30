РИАМО - 30 июн. Перепись населения в России перенесли на апрель следующего года из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

«Провести с 1 по 30 апреля 2021 года всероссийскую перепись населения», — говорится в постановлении правительства РФ.

Ранее руководитель Росстата Павел Малков отмечал, что в ситуации с коронавирусом в России возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных переписи.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Пользователи портала госуслуг смогут сами заполнить переписной лист. Также можно будет пройти перепись на переписных участках и в МФЦ.