РИАМО - 30 июн. В Подмосковье с 1 июля, согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, начнутся плановые отключения горячего водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

Органы местного самоуправления всех муниципалитетов внесли последние корректировки в графики плановых отключений горячего водоснабжения. Сроки можно посмотреть онлайн на интерактивной карте плановых отключений: http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/.

«На плановые отключения горячего водоснабжения до 1 июля был установлен запрет, кроме работ, связанных с предотвращением аварийных ситуаций или ликвидацией технологических нарушений. Перенос плановых отключений был необходим в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, хотя значительное сокращение регламентных сроков отключений усложнило задачу подготовки к осенне-зимнему периоду», - подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Отключения горячего водоснабжения начнутся с 1 июля во всех муниципалитетах, кроме Серпухова, где отключения начались раньше — с 15 июня, в связи с необходимостью проведения работ ООО «Газпром трансгаз Москва» на магистральном газопроводе «Серпухов – Ленинград».

Все отключения будут производиться с 1 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.

Проведение работ позволит избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. Несмотря на перенос отключений, к осенне-зимнему сезону регион подготовится в полном объеме.

Граждан призывают с пониманием отнестись к работе энергетиков.

За месяц интерактивную карту плановых отключений горячей воды посетили 300 590 пользователей, из них 201 906 с мобильного устройства, 98 684 со стационарного компьютера. На ресурс подписались более 2 тысяч человек. Временами сервер фиксирует более 100 посещений в минуту.

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