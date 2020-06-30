РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Спасатели городского округа Мытищи извлекли из автомобиля серьезно пострадавшую в дорожно-транспортном происшествии женщину, сообщается на сайте администрации горокруга.

На автодороге Красноармейск-Левково-Ивантеевка произошло встречное столкновение двух легковых автомобилей марок Daewoo Matiz и BMW Х1, который выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП автомобиль Daewoo вылетел в кювет, а машина BMW получила повреждения передней части кузова. На место происшествия была направлена смена спасателей ПСО-10 Мытищинского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» под руководством спасателя-старшего смены Сергея Казанского.

«По предварительным диагнозам медиков, женщина в смятом Daewoo получила открытую черепно-мозговую травму, перелом руки в трех местах и подозрение на перелом бедерных костей и таза. До нашего приезда медикам удалось через окно автомобиля поставить ей капельницу и ввести обезболивающее. Нам предстояло как можно аккуратней извлечь ее из салона, не причинив вреда», - сказал Казанский.

В салоне Daewoo за рулем сидела женщина, а на пассажирском сиденье - ее супруг. Основной удар пришелся на ее сторону, женщина-водитель получила тяжелые травмы и оказалась сильно зажатой в искореженном автомобиле. Ее супруг получил тупую травму живота, ему помогли выбраться наружу очевидцы. Мужчину увезли на автомобиле скорой медицинской помощи еще до приезда спасателей.

«С помощью гидравлического инструмента специалисты разрезали части автомобиля и с ювелирной точностью извлекли пострадавшую из салона. Женщину положили на жесткие носилки и передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - отмечается в материале.

«Мособлпожспас» напоминает: будьте внимательны за рулем и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Дорога ошибок не прощает.