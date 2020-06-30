РИАМО – 30 июн. Изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае одобрения со стороны граждан страны, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

Путин обратился к россиянам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию.

«Вновь обозначу свою позицию, она четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», - сказал Путин в ходе обращения.

Глава государства подчеркнул, что идет голосование не просто за поправки, а «за страну, в которой хотим жить», где ценятся правда и справедливость, семья и дети, существует уважение к человеку труда и пожилым, важное значение уделяется нравственному и духовному воспитанию.

«Поправки в основной закон – в случае вашей поддержки – закрепляют эти ценности и принципы как высшие, безусловные конституционные гарантии», - добавил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Во вторник завершается дистанционное электронное голосование, принять участие в котором могут зарегистрированные жители Москвы и Нижегородской области.

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