РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Ранее судимый москвич украл в подмосковном Реутове из автомобиля местного жителя автомагнитолу и охотничий нож общей стоимостью 10 тысяч рублей, сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали злоумышленника, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что из его автомобиля отечественного производства, припаркованного у одного из домов на улице Некрасова, неизвестный похитил охотничий нож и автомагнитолу. Сумма материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан и доставлен 39-летний ранее судимый житель Москвы. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.