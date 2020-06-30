РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. В подмосковной Балашихе восстановили уличное освещение в микрорайоне 1 Мая, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель городского округа обратился на портал с просьбой починить неисправные фонари вблизи дома №31 в микрорайоне 1 Мая. Он отметил, что фонари не горят, и попросил произвести работы.

«Рассмотрев Ваше обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, микрорайон 1 Мая, дом 31, сообщаем, что 29 июня проведен осмотр, факты подтвердились. Работы по указанному адресу проведены», – сказала заместитель главы администрации городского округа Балашиха Татьяна Калашникова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.