РИАМО - 30 июн. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Рушан Аббясов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в онлайн-режиме.

Он подчеркнул, что участвовать в голосовании по поправкам в главный закон страны важно для каждого россиянина.

«Для меня, как для верующего человека, конечно же, упоминание в Конституции имя Бога очень важно, то есть Всевышнего создателя, потому что мы верующие люди и веруем в единого Бога. Для меня важны поправки в том числе и о духовно-нравственных, семейных ценностях, о которых сегодня говорится», - сказал Аббясов.

Он также отметил, что развитие технологий дало возможность проголосовать по поправкам удаленно.

Избирательные участки в России открылись 25 июня. Прийти и проголосовать можно с 08:00 до 20:00. У жителей Москвы и Нижегородской области также есть возможность проголосовать онлайн.

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