РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Детские сады подмосковного Подольска возобновят свою работу для всех воспитанников с 6 июля, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«По поручению губернатора Московской области с 6 июля в детских садах Московской области (в том числе и в Подольске - ред.) отменяется режим дежурных групп. Детские сады будут открыты для всех детей. Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка», - говорится в сообщении.

Родителям идти в поликлинику будет не нужно, в детсады будут приглашены медработники, которые осмотрят детей и выдадут справку.

«Детские сады будут открыты в соответствии с принятым стандартом: регулярная уборка и дезинфекция; утренний фильтр - измерение температуры у детей и педагогов; педагоги пройдут тестирование на Covid-19», - заключается в материале.