РИАМО - 30 июн. Новая станция Московских центральных диаметров Славянский бульвар открылась 29 июня между станциями Кунцевская и Фили МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», за первые сутки работы пассажиры остановочного пункта Славянский бульвар совершили более 3,6 тысячи поездок, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Станция улучшила транспортную доступность для жителей района Фили-Давыдково. Более 115 тысяч москвичей получили новую станцию наземного метро в шаговой доступности. Пассажиры, следующие из области, теперь могут совершить пересадку на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро и «Аэроэкспресс», не доезжая до Белорусского вокзала.



Ежедневно новым ТПУ будут пользоваться более 150 тысяч человек.



На МЦД продолжается работа по информированию пассажиров об открытии новой станции. Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) сообщают об этом возле станции «Славянский бульвар», а в поездах и на станциях метрополитена и МЦД регулярно звучат аудиосообщения.



На остановочном пункте построили две платформы, уникальный навес, защищающий пассажиров от осадков и ветра, а также новый пешеходный тоннель под железнодорожными путями. По сравнению с предыдущим переходом он стал шире, в нем установили турникеты и билетные терминалы. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро пассажиры могут не выходя на улицу. На станции создана безбарьерная среда - для выхода в город и на платформы установили эскалаторы и лифты.



Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 59 станций, с 20 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.



Пресс-релиз на ЕТП (https://transport.mos.ru/mostrans/for_journs/press_releases/103323)