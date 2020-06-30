РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Рабочие «Подольского комбината благоустройства» приступили к высадке летних цветов на клумбе в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства» во вторник приступили к высадке саженцев летних цветов на клумбе, расположенной в центре разворотного круга по улице Академика Доллежаля у дома №19 в микрорайоне Кузнечики», - говорится в сообщении.

Также в июне сотрудниками МБУ «Подольский комбинат благоустройства» были выполнены работы по укладке основания и асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль улицы Академика Доллежаля от дома 19 в сторону поликлиники.