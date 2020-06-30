РИАМО - 30 июн. Дорожная авария с последующим разливом щелочи произошла на трассе А-108 в подмосковном Наро-Фоминском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 11:15 в МЧС поступило сообщение о ДТП по адресу: Наро-Фоминский городской округ, 29-й километр трассы А-108.

«В результате ДТП произошел разлив из двух пластиковых емкостей щелочи (NaOH) на площади 15 квадратных метров в кювете. Для устранения разлива направлены силы и средства ФКУ «Центравтомагистраль», - говорится в сообщении.

Движение транспорта на дороге не перекрывали. В результате ДТП есть пострадавшие.

К ликвидации последствий аварии привлекли восемь единиц техники и 24 человека.