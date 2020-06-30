РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В поселке Малаховка городского округа Люберцы на Пионерской улице в августе завершат строительство школы на 275 мест, работы ведутся в графике, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительство школы на 275 мест в Малаховке завершится в августе. На объекте более 110 человек. Выполняется внутренняя отделка помещений, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство прилегающей территории. Строительная готовность составляет около 90%», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В рамках проекта предусмотрено возведение трехэтажного здания общей площадью более 7,9 тысячи квадратных метров. В нем разместятся учебные классы, библиотека, столовая, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты.

На прилегающей территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных игр, а также места для отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.

Генподрядчиком выступает компания ООО «Стройкапиталинвест». Ввести объект в эксплуатацию планируется в августе 2020 года.