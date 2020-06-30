РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Жителям подмосковных Люберец напомнили об оплате счета за газ до 10 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Уважаемые жители Люберец, оплатить за потребленный в июне газ необходимо до 10 июля. Быстро и без комиссии это можно сделать через личный кабинет клиента в мобильном приложении или веб-версии. С ценами на газ вы можете ознакомиться на сайте предприятия», - говорится в сообщении.

В случае несвоевременной оплаты сумма задолженности будет увеличиваться. По телефону бесплатной горячей линии 8 800-200-24-09 абонентам предоставляется услуга «Взаиморасчеты за газ». Для этого необходимо обратиться по телефону и назвать оператору номер лицевого счета. Специалисты дадут консультацию и ответят на все вопросы, связанные с расчетом потребленного газа.