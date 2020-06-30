РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В детском саду №1 «Аленький цветочек» Подольска отменили массовые мероприятия с привлечением общественности и родителей для профилактики коронавируса, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая детсада Елена Бирюлина.

В Подольске в связи с возобновлением деятельности учреждений и предприятий после режима ограничений с 22 июня в режиме дежурных групп открылись все 78 муниципальных детских садов, а также пять общеобразовательных организаций, имеющих группы дошкольного образования. На сегодняшний день в 83 учреждениях было открыто более 200 дежурных групп для 2,2 тысячи воспитанников.

«Дежурная группа в нашем детском саду стала функционировать по заявлению родителей, в ней пребывают 12 детей. Но так как в наше учреждение от родителей стали поступать еще заявления, то с 6 июля было принято решение открыть вторую дежурную группу еще для пятерых воспитанников», - сказала Бирюлина.

Она добавила, что постепенно количество детей будет прибавляться. Также для профилактики в текущем году скорректировали планы летней оздоровительной компании. Задача - сберечь здоровье детей и минимизировать контакты с людьми из окружающего мира. Поэтому массовые мероприятия с привлечением общественности и родителей не проводятся.

Бирюлина отметила, что в детском саду строго соблюдаются все санитарные требования и нормы. Дети самостоятельно играют, проводят досуг, а педагоги особое внимание уделяют теме здоровья и профилактики вирусных заболеваний.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов