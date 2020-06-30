Из-за закрытия границ на фоне пандемии одной из самых пострадавших сфер стал туризм. Потери понесли как гиганты турбизнеса, так и частные проекты. Среди них оказалась и «Глухомань GO» - детище жительницы Подмосковья Анастасии Клеповой, которая организует авторские туры и путешествия по России. Проект довольно успешно развивался два года, пока не грянул коронавирус. О том, как небольшой компании удалось выжить в кризис, и какие планы на посткарантинное лето, Анастасия поделилась с РИАМО.

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Оазисы в глухомани

Фото из личного архива Анастасии Клеповой

«В октябре 2017 года мы с подругой Аленой Даминовой придумали компанию, которая будет организовывать путешествия выходного дня «из Москвы в Россию» и вскоре провели первый маршрут в Липецкую область. Когда мы придумывали концепцию, то хотели показать калейдоскоп жизни конкретной местности.

Большая проблема внутреннего туризма в том, что жители нашей страны не понимают, куда вообще можно поехать и что посмотреть, кроме Камчатки, Байкала и Золотого кольца.

В наших маршрутах мы делаем акцент не на местах, а на людях. Мы ездим к художникам, реставраторам, к тем, кого называют солью земли. Кого порой не ожидаешь увидеть в глубинке, откуда, как известно, происходит отток населения. Ищем и находим оазисы культурной жизни, а также рассказываем о них широкой аудитории в социальных сетях.

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Кризис и отмены туров

Фото из личного архива Анастасии Клеповой

Два с половиной года «Глухомань GO» постепенно развивалась. Росло число наших подписчиков в соцсетях, прорабатывались и продумывались новые маршруты. Постоянным стал групповой тур в Дагестан, который пользовался огромным спросом у клиентов. Однако случилось то, к чему никто не был готов, но каждого коснулось – пандемия COVID-19 и мировой экономический кризис.

Когда в марте ввели режим самоизоляции, мы еще были уверены, что в мае запланированное путешествие в Дагестан состоится. Тогда там еще не было той критической ситуации, какая возникла впоследствии.

Однако вскоре мы поняли, что майские туры нужно отменять и возвращать деньги. Находились люди, которые до последнего отказывались и верили, что все еще рассосется. Надеялись на лучшее.

В итоге средства вернули всем, кто заранее оплатил путешествие в Дагестан.

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Без офиса, зато в TikTok

Фото из личного архива Анастасии Клеповой

Во время самоизоляции «Глухомань GO» находилась в режиме консервации. Мы ничего не продавали и ничего не организовывали. Приостановили выплату заработной платы мне как директору (официально в компании один сотрудник плюс бухгалтер на аутсорсе). Бухгалтер пошла на уступки и тоже временно отказалась от оплаты.

Нам повезло. У нас нет офиса, а соответственно, и долгов по аренде.

Пока у нас не было возможности зарабатывать, мы занимались некоммерческой активностью. Проводили эфиры в социальных сетях, что принесло порядка 800 новых подписчиков. Также я записала видео в TikTok об истории создания компании, которое получило огромный отклик и привело новых потенциальных клиентов. Видео набрало более 80 тысяч просмотров, в частности, его похвалил известный стендапер Данила Поперечный.

Для меня «Глухомань GO» – основной источник дохода. До кризиса я получала в среднем 60-80 тысяч рублей в месяц. Основная прибыль, конечно, приходилась на майские праздники. В этом году мы ее лишились.

Я стараюсь подробно не подсчитывать упущенную выгоду, иначе можно впасть в уныние.

Примерно она составляет 1,5 миллиона рублей, а непосредственный минус, в котором оказалась компания, – 100 тысяч рублей. Конечно, это очень мало.

«Глухомань GO» входит в список отраслей, пострадавших от пандемии. Доказывать это не пришлось. В качестве помощи я, как единственный сотрудник, получила по 12 с лишним тысяч рублей за апрель и за май. Конечно, помощи бизнесу оказывается мало. Но для кого-то эти меры действительно оказываются эффективными. Все-таки МРОТ – это лучше, чем ничего, в данном случае.

Любые выплаты сейчас зависят от инициативы предпринимателя. Не обратишься сам – ничего не получишь. Более того, во всех этих указах порой очень сложно разобраться самостоятельно, поэтому я постоянно консультируюсь с нашим бухгалтером.

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Интерес к индивидуальным маршрутам

Фото из личного архива Анастасии Клеповой

Когда начался карантин, я решила, что буду заниматься только спортом. Заняла наблюдательную позицию. Какое-то время у меня был душевный паралич – думала, что это конец. Задумалась о целесообразности продолжения дела вообще, потому что к такому не была готова. Но потом успокоилась, перестала паниковать и поняла – неизвестно, что будет дальше.

Может быть, у людей вообще не будет средств к существованию, никто никуда не поедет. А может, наоборот, откроются «границы» в России, и изголодавшиеся по новым впечатлениям жители страны начнут путешествовать. Даже те, кто никогда не думал об этом. В итоге я склонилась ко второму варианту и оказалась права.

Фото из личного архива Анастасии Клеповой Фото из личного архива Анастасии Клеповой 1 из 2

Раньше я думала, что до осени «Глухомань GO» к работе не приступит. Но после отмены режима самоизоляции туристы начали активно бронировать индивидуальные маршруты.

Такого никогда не было. Обычно лето – мертвый сезон, а это обещает стать активным. Такой формат выбирают те, кто боится заразиться, но при этом хочет отдыхать и путешествовать.

Одно из условий организации индивидуального тура – обязательная проверка гида и сопровождающего на COVID-19, которую мы выполняем.

В Дубровицы вместо Италии

Я составила несколько однодневных маршрутов, без ночевок, потому что пока, конечно, с этим проблемы. Еще остаются закрытыми многие музеи, но частные коллекции открыты. Открылись для посещения и территории многих усадеб.

Сейчас для нас открыты красоты Подмосковья, на которые можно любоваться снаружи, но не заходить в внутрь. Мы ездим в Поленово, в Подмоклово, а самый популярный маршрут – в Дубровицы (в городском округ Подольск – ред.).

Дубровицы – это доступная нам Италия по архитектуре. Там представлен редкий для России стиль барокко, тем более, такой вычурный и пестрый. За последнюю неделю я свозила туда три индивидуальные экскурсии и поняла, что можно планировать сборную. Сейчас занимаюсь продумыванием однодневного маршрута на август.

На лето очень большие планы. Индивидуальный тур в Дагестан, на сентябрь набираем группу. В любом случае, внутренний туризм однозначно будет развиваться.

Лучшее время, чтобы рискнуть

Плина Янковая

В России заниматься организаций путешествий – дело порой неблагодарное. Постоянно борешься с ветряными мельницами, в частности, со стереотипами о стране, которые действительно существуют. Поэтому сомнения насчет целесообразности проекта у меня возникали и до пандемии коронавируса.

Но ты всегда в праве выбирать – быть счастливым в предложенных обстоятельствах или несчастным. Особенно сейчас, когда от нас ничего не зависит. Найдите то, что важно именно вам. Найдите дело. Для меня это спорт. Думаю, что и в гробу лишний раз отожмусь! У каждого есть такая деятельность, которую будешь делать вопреки всему. У каждого есть своя волшебная палочка, которая позволит почувствовать себя живым.

Все что-то делают, крутятся. Мы живем однозначно в лучшее время для такого кризиса. Вошли в некую турбулентность всей страной.

Это время возможностей. Как девяностые. Помните? Кто-то потерял все, а кто-то научился жить в новых условиях.

Важно понять, как с этим работать.

Это банально, но стоит заглянуть внутрь себя. Если в условиях «нормальной» жизни вас что-то останавливало и тормозило, было ощущение стабильности, то сейчас нечего терять. Есть шанс рискнуть. Сейчас лучшее время для этого».

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