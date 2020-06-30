РИАМО - 30 июн. Певец и музыкант Денис Майданов принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию России в подмосковном Одинцове.

«Сегодня мы формируем тот свод правил, наших убеждений, которыми будут пользоваться наши дети, чтобы у них не было времени на сомнения, на переубеждения, чтобы они уже просто жили и добивались успехов в нашей стране», - сказал Майданов на избирательном участке.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

Ранее о важности участия в голосовании жителям Подмосковья напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>