РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 июн. Рейды по выявлению нетрезвых водителей проведут сотрудники ГИБДД в Котельниках с 4 по 25 июля, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактический рейд «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будет проводиться 4, 11, 18, 25 июля с 22:00 до 23:00 по адресу: Котельники, Новоегорьевское шоссе, 1-й километр», - говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.