РИАМО - 30 июн. В Москве открывают девятый сезон бесплатных занятий по йоге на свежем воздухе, тренировки будут проходить в 20 городских парках, говорится на официальном сайте мэра столицы.

«Гостей парков ждут не только классические виды йоги, такие как хатха и кундалини, но и каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа», — сказал представитель «Мосгорпарка».

С собой на знаятие необходимо взять коврик. Если температура на улице будет ниже 18 градусов, занятия проводить не будут. В случае дождливой погоды их проводят только в тех парках, где есть навесы: в саду «Эрмитаж» и парке «Северное Тушино».

С мая проект «Йога в парках» был доступен онлайн в социальных сетях «Мосгорпарка».