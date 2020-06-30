РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Дополнительную дежурную группу откроют в детском саду №3 «Радуга» микрорайона Кузнечики Подольска для воспитанников с 6 июля, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая детсада Юлия Синодальнова.

В Подольске в связи с возобновлением деятельности учреждений и предприятий после режима ограничений с 22 июня в режиме дежурных групп функционируют все 78 муниципальных детских садов, а также пять общеобразовательных организаций, имеющих группы дошкольного образования. На сегодняшний день в 83 учреждениях было открыто более 200 дежурных групп для 2,2 тысячи воспитанников.

«В нашем детском саду открылись сразу две дежурные группы для детей, чьи родители вышли на работу. Для того, чтобы попасть в такую группу, родителям следует направить в адрес детского сада заявление о зачислении ребенка. После этого мы запрашиваем информацию в учреждении здравоохранения по месту жительства ребенка об эпидемиологической ситуации в семье. В детском саду в двух группах зачислены 18 детей. А с 6 июля откроется третья дежурная группа», - сказала Синодальнова.

Она отметила, что дежурные группы работают с 7:00 до 18:00 после осмотра детей врачом и медсестрой. У детей измеряют температуру дважды в день. Все сотрудники детского сада прошли обязательное тестирование на Covid–19.

«Более того, они уже дважды прошли тестирование и результаты у всех были отрицательными. На текущей неделе они будут проходить такое тестирование в третий раз», - заключила она.

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30 ИЮНЯ

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