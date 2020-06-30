РИАМО - 30 июн. Традиционно летом в Москве количество автомобилей на дороге снижается из-за запланированных отпусков у горожан, но из-за ситуации с Covid-19 многие остались в городе, 29 июня был зафиксирован прирост числа автомобилей на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ЦОДД.

«У нас вчера было на 8% больше автомобилей, чем в прошлом году - это больше на 230 тысяч автомобилей», - сказал собеседник агенства.

Он добавил, что летом всегда наблюдается спад автомобилей на дорогах, но из-за пандемии коронавируса многие не уехали в отпуска, поэтому в Москве был зафиксирован прирост автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, количество машин на дорогах увеличилось на 4% по сравнению с прошлым понедельником.