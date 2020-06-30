РИАМО - 30 июн. Стоимость медицинских масок в Подмосковье может достичь «довирусного» уровня в 5-10 рублей за штуку, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На маски цена снижается. Думаю, что она вернется к своим начальным значениям - 5-7-10 рублей за маску», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в Подмосковье принимают меры для того, чтобы маски были доступны во всех магазинах, в том числе по льготным ценам.

Ранее министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова сообщила, что суточный объем производства медицинских масок в Подмосковье с апреля вырос в 5,5 раз.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов