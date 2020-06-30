РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на проспекте 50-летия Октября начали менять участки труб тепловых сетей, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» занимаются ремонтом тепловых сетей. Возле многоквартирного дома №3 на проспекте 50-летия Октября меняют участки труб тепловых сетей», - говорится в сообщении.

Ранее в соответствии с планом работ провели монтажные работы на ЦТП-7.