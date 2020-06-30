РИАМО - 30 июн. Новые инвесторы могут рассчитывать на поддержку со стороны подмосковных властей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Будем запускать, поддерживать экономику. Приходите, инвесторы, к нам, пожалуйста. Мы окажем новым инвесторам внимание», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в регионе продолжает работать номер 0150 по вопросам бизнеса. Сейчас важно поддержать уже существующие компании.

«Задача - оказать максимальное содействие фабрикам, заводам, предприятиям, вернуть в оборот торговлю. В Московской области 26% валового регионального продукта - это торговля», - уточнил губернатор.