РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В Подольске более 200 дежурных групп для детей дошкольного возраста открыли для 2,2 тысячи воспитанников, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации городского округа Подольск Ольга Митрофанова.

В Подольске с 30 марта в трех муниципальных детских садах (№№5 «Радуга», 28 «Аистенок» и 51 «Солнышко») были открыты три дежурные группы для детей, родители которых являются работниками непрерывно действующих организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

«В связи с возобновлением деятельности учреждений и предприятий после режима ограничений и увеличением количества заявлений от родителей воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений округа на предоставление места в дежурной группе с 22 июня в режиме дежурных групп функционируют все 78 муниципальных детских садов, а также 5 общеобразовательных организаций, имеющих группы дошкольного образования», - сказала Митрофанова.

Она добавила, что, по состоянию на вторник, в 83 учреждениях было открыто более 200 дежурных групп для 2,2 тысячи воспитанников.

По ее словам, требования к таким группам особые. Правительством Московской области был разработан стандарт работы дежурных групп, в соответствии с которым они функционируют. Их наполняемость – не более 12 детей, в них соблюдают социальную дистанцию, все эпидмероприятия, масочный режим и многое другое. Также у детей дважды в день бесконтактным методом измеряют температуру.

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30 ИЮНЯ

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