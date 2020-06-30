РИАМО - 30 июн. Детские сады в Подмосковье возобновят свою работу с 6 июля, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С понедельника (6 июля – ред.) все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или пока не взяли отпуск», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что 1 июля в Подмосковье открываются все ЗАГСы, МФЦ, спортивные объекты.

Таким образом, с 6 июля в числе действующих ограничительных мер в Московской области останутся только запрет на проведение массовых мероприятий и обязанность жителей носить защитную маску в людных местах.

Воробьев добавил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье снижается.

«Мы смотрим, что происходит в других странах, и держим ухо востро, задача - не допустить второй вспышки. Просим жителей максимально себя беречь, особенно людей старшего возраста», - заключил губернатор.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов