РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Подольский «Водоканал» 5 июля проведет внутриквартальную промывку сетей водоснабжения в школе №11, на время работ могут временно появляться примеси в воде, сообщается на сайте предприятия.

«5 июля с 09:00 до 17:00 для поддержания качества услуг проведут плановую промывку внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: Подольск, улица Садовая, 2 (школа № 11). В период проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде», - говорится в сообщении.

Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.