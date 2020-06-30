РИАМО - 30 июн. В Воскресенске в голосовании по поправкам в Конституцию РФ принял участие представитель старейшей рабочей династии, мастер обмоточного отделения электроцеха АО «Воскресенские минеральные удобрения» Александр Молодкин.

«Голосование для меня – это гражданский долг, это обязанность каждого гражданина», - сказал Молодкин на избирательном участке.

Семья Молодкиных - одна из уважаемых и старейших династий АО «Воскресенские минеральные удобрения». Их рабочая династия ведет свой стаж с 1929 года.

Основатели династии – шесть братьев Молодкиных, которые в годы становления химкомбината пришли работать в электромастерскую. Второе поколение – ответственные сотрудники химкомбината, посвятившие всю жизнь выбранной профессии: электросварщика, электромонтера, обмотчика-изолировщика, энергетика.

На сегодняшний день на заводе продолжают работать представители третьего и четвертого поколений семьи Молодкиных.

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