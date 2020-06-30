РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска отключение горячей воды на период летнего профилактического ремонта начнется с 3 июля, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Климовске начинается летнее отключение горячей воды на период профилактического ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов. На Весенней, где большинство домов обслуживается котельной КСПЗ, горячую воду отключат с 3 по 16 июля», - говорится в сообщении.

В районе станции Гривно в связи с профилактическим ремонтом в котельной МУП «СЕЗ» не будет горячей воды в многоквартирных домах с 4 по 17 августа.

В период проведения профилактических работ отключат горячее водоснабжение на улице Серпуховская, дом 7 с 29 июля по 7 августа; в переулке Луговой, 20А с 29 июля по 12 августа.