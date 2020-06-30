РИАМО - 30 июн. Сотрудники АО «Воскресенские минеральные удобрения» представили общественности экологический отчет за 2019 год, его направили в общественные и экологические организации, библиотеки и учебные заведения городских округов Воскресенск и Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В отчете представлены результаты комплексного экологического контроля и мониторинга окружающей среды за 2019 год. <…> По итогам прошлого года превышений по установленным нормативным показателям зарегистрировано не было», - говорится в сообщении.

Предприятием на системной основе осуществляется контроль атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны основной промышленной площадки, проводится очистка сточных вод городских округов Егорьевск и Воскресенск, ведется мониторинг экологического состояния полигона фосфогипса, а также его рекультивация.

Одно из важных направлений – научно-просветительская деятельность химкомбината. АО «ВМУ» традиционно является активным участником проводимых при поддержке администрации городского округа Воскресенск экологических акций и субботников.

Предприятием организуются открытые уроки экологии и химии, экскурсии по производственным цехам, презентации медийных проектов, направленных на поддержание экологического благополучия в городском округе Воскресенск и воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе.

В рамках презентации экоотчета сотрудники отдела экологического надзора и работники пресс-службы АО «ВМУ» провели встречи с членами Общественной палаты и Общественного совета при УМВД России по Воскресенску. Также несколько экземпляров экологического отчета были вручены руководителям местного отделения «Российского Красного Креста» и молодежного центра «Олимпиец».

Экоотчет удостоился высокой оценки со стороны депутата Московской областной думы Евгения Аксакова, представителя уполномоченного по правам человека в городском округе Воскресенск Московской области Марины Николаевой, заместителя председателя совета муниципалитета Сергея Слепова.

«Охрана окружающей среды является одним из приоритетных направлений на АО «Воскресенские минеральные удобрения». На регулярной основе все подразделения предприятия реализуют комплекс мероприятий, направленных на поддержание экологического благополучия в нашем крае. Ежегодно соответствующая информация публикуется в экологическом отчете», - отметила начальник отдела экологического надзора Анастасия Маточкина.

Она добавила, что, руководствуясь принципами информационной открытости, сотрудники химкомбината постоянно знакомят общественность и заинтересованные стороны со всеми аспектами воздействия на окружающую среду, участвуют в экологических акциях и прививают бережное отношение к природе.