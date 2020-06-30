РИАМО - 30 июн. Процесс голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ организован в Подмосковье в соответствии со всеми стандартами безопасности, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все защищены - меры безопасности, санитайзеры, маски, перчатки, температура. Все меры безопасности соблюдаются», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на 29 июня явка в регионе составила 52%.

«Первое число (1 июля – ред.) - выходной день, я очень надеюсь, уверен, что жители Подмосковья найдут возможность, желание, придут и отдадут свои голоса», - заключил Воробьев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.

Ранее Воробьев напомнил жителям Подмосковья о важности участия в голосовании по Конституции.