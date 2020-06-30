РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. В подмосковном Красногорске 3 тысячи жителей сел и деревень смогли проголосовать по изменениям в Конституцию РФ на передвижных избирательных участках, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«По просьбам жителей сел и деревень члены избирательных комиссий совершили 17 выездов для проведения голосования по внесению изменений в Конституцию в территориальных отделах Ильинское, Отрадненское и Нахабино. 3 тысячи человек проголосовали на передвижных УИКах в строгом соблюдении всех необходимых мер безопасности», - говорится в сообщении.

Проголосовать можно вплоть до 1 июля. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Телефон Территориальной избирательной комиссии Красногорска: 8 (495) 562-40-10.

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