РИАМО - 30 июн. Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходит в Подмосковье без нарушений, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Про нарушения я не слышал, их, слава богу, нет», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор отметил, что голосование проводится в течение нескольких дней, что удобно для жителей.

«У нас хорошо идет голосование. Мы сделали и надомное, но очень популярно во дворах голосование, очень удобно. <...> На вчерашний день (явка составила – ред.) порядка 52%», - заключил Воробьев.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. В Московской области работают более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок для голосования на открытом воздухе.