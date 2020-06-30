РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Во вторник Красковский культурный центр Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия, горожане смогут посмотреть видео мастер-класса по изобразительному искусству, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 пройдет мастер-класс по изобразительному искусству. В 15:00 состоится мастер-класс по карате», - говорится в сообщении.

В 19:00 жители смогут посмотреть кулинарный мастер-класс. Все онлайн-мероприятия можно будет посмотреть в социальных сетях.