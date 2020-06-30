РИАМО - 30 июн. В Щербинке новой Москвы дежурная смена пожарно-спасательного отряда помогла мальчику спуститься с высокого дерева, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Он пояснил, что мальчик забрался на дерево за футбольным мячом и не смог самостоятельно слезть.

«При помощи выдвижной трехколенной лестницы, установленной вплотную к ребенку, мальчик был транспортирован на землю», - сказал собеседник агенства.

После спасения ребенок убежал.