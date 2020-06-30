РИАМО - 30 июн. День рождения выдающегося ученого, генерального конструктора ракетной и ракетно-космической техники, дважды Героя социалистического труда Владимира Челомея отмечают во вторник в Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Утром во вторник память выдающегося ученого Владимира Николаевича Челомея, основавшего расположенное в Реутове ведущее предприятие ракетно-космической отрасли АО «ВПК «НПО машиностроения», почтили глава городского округа Станислав Каторов и сотрудники администрации. Они возложили цветы к памятнику, установленному в центре города», - говорится в сообщении.

Для Реутова день рождения Челомея – особая дата.

«Имя Челомея давно уже стало «знаком качества» Реутова и всей России, и именно его заслугам Реутов обязан званием наукограда Российской Федерации», - напомнил Каторов.

Разработанные ученым ракеты УР-100Н УТТХ до сих пор стоят на вооружении стратегических ядерных сил, подводные лодки вооружены ракетами, которые сделали Челомей или его последователи, а ракета-носитель «Протон» по-прежнему является «рабочей лошадкой» российской космонавтики.