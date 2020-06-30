РИАМО - 30 июн. Специалисты МУП «Химводосток» обследуют ливневый коллектор, по которому, предположительно, загрязненные нефтепродуктами стоки попали в Химкинское водохранилище, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время пятно локализовано, проводятся работы по обработке загрязнения сорбентами. По предварительной информации, источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации.

«По итогам обследования будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков в ливневый коллектор. Они будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что инспекторы областного Минэкологии совместно с представителями эксплуатирующей организации, администрации Химок и Росприроднадзора уже осмотрели 12 колодцев на протяжении коллектора в разных частях города для установления источника загрязнения. Также отобраны пробы воды из колодцев.

По словам представителя пресс-службы, в ходе обследования выявлено несколько нарушений природоохранного законодательства, в том числе со стороны ООО «Спецтранс», которое осуществляет деятельность по транспортировке отходов. Данную компанию ждет детальная проверка.