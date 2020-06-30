РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. На избирательных участках в школе №8 городского округа Мытищи выполнены все требования Роспотребнадзора, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин и Гореликов посетили избирательные участки, расположенные в школе №8 городского округа Мытищи. В помещении данной школы расположено сразу два избирательных участка.

«Пообщались с председателями УИК и наблюдателями. На избирательных участках приняты все меры безопасности, люди о них проинформированы и не боятся идти на участок. Все требования центральной избирательной комиссии, Роспотребнадзора на территории Московской области выполняются - везде есть разметки, выдаются маски и перчатки, одноразовые ручки», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, также на каждом участке есть либо стол, либо стенд с информацией о поправках и информацией о составе комиссии и времени работы.

Он отметил, что в ходе проведенных нескольких дней голосования нарушений и жалоб не поступало.